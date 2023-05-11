德國：將續談漢堡港口協議 將允許中資入股

由於德國漢堡港福地 (Tollerort) 被列入「關鍵基礎設施」，德方表示將重新審查中企與漢堡港的交易，令中資入股漢堡港一度再陷僵局。不過，週三 (10 日) 有報導指出，德國政府將繼續與中國達成協議，允許中方買入 24.9% 股份。

德國政府表示，將繼續與中國達成港口協議，允許中國航運巨頭中遠集團購買漢堡港口碼頭 24.9% 股份，雙方在去年 10 月所敲定的協議內容也將維持不變。

德國政府發言人 Steffen Hebestreit 週三表示，儘管碼頭如今被列為關鍵基礎設施，但政府將維持雙方於去年 10 月敲定的協議，並且不做任何修改。不過他沒有提供更多細節來解釋此決定的理由。

漢堡港口與物流公司 (HHLA) 隨即也表示，對德國政府的批准表示歡迎，並指出投資審查程序範圍內的所有問題都在密集的、建設性的談判中得到澄清，該交易將「很快」完成。

最初，在 2021 年 9 月，HHLA 宣布中遠海運將獲得漢堡港福地貨櫃碼頭 35% 的權益，價位落在 6500 萬歐元。

隨後，這項收購在 2022 年 9 月受到德國經濟和氣候保護部、內政和國土部等 6 個參與投資審查的聯邦部門反對，聲稱中國可能會利用經濟影響力來實現自身地緣戰略利益。不過同時，聯邦總理府則是站在支持收購案的德國企業界一方。德國政府內部因此對此案出現嚴重分歧。