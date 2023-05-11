PCB廠博智首季每股純益1.06元 Q2營運看法保守

PCB 廠博智 (8155-TW) 今 (11) 日公布 2023 年首季財報，單季稅後純益 5265 萬元，季減 26.88%，年減 70%，每股純益爲 1.06 元，博智針對第二季營運展望表示，雖然有少量急單，但整體訂單未見起色，保守看待第 2 季營運。

博智 2023 年第一季營收爲 6.69 億元，爲 7 季以來新低，毛利率 19.08%，季減 3.83 個百分點，年減 9.99 個百分點，稅後純益 5265 萬元，季減 26.88%，年減 70%，每股純益爲 1.06 元。主要是因伺服器產業持續進行庫存調整，且工控相關產品需求疲弱。

博智 2022 年財報營收 34.46 億元，毛利率 28.31%，稅後純益以 5.56 億元創新高，年增 42.33%，每股純益達 11.17 元。每股擬配發 7.3 元股息，在 PCB 廠中，股利排名僅居欣興 (3037-TW) 的 8 元及健鼎 (3044-TW) 之後。

博智 2023 年的 2、3、4 月接單狀況同樣淡，法人推估，博智今年上半年營運逆風，但隨著伺服器新平台開始量產於其上工業電腦下游客戶完成庫存調整，2023 下半年營運有望較為正向。