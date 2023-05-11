通膨數據報捷美股收紅 台股力拚站穩季線

台股昨日盤中一度挫跌逾百點失守 15600 點關卡，不過美國通膨數據釋出好消息帶動美股指數普遍收紅，可望提振今 (11) 日台股多頭情緒，挑戰站穩季線位置。

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.9%，創 2 年來新低，美股 10 日) 多震盪收紅，標普走升 0.45%，那指勁揚超過 1%，費半收高 1%，道瓊逆勢收黑約 30 點。

國內外消息方面，Google 年度 I/O 開發者大會揭幕，Google 展示一系列生成式 AI (人工智慧) 更新，旗下 Gmail、Google Maps 與 Google Photos 等產品全數導入 AI，激勵 Alphabet 股價大漲 4%。

微軟傳出好消息，歐盟反壟斷機關下週將批准微軟收購遊戲開發商動視暴雪 (Activision) 的交易；網通設備大廠思科則擬赴印度設廠，以實現供應鏈多元化，目標是未來幾年在當地的生產和出口總額超過 10 億美元。

國內營收全數出爐，晶圓代工龍頭台積電 4 月營收 1479 億元，較上月微幅成長 1.7%，年減 14.3%；IC 設計大廠聯發科 4 月營收 283.5 億元，月減 34.01%，年減 46.13%。

宏碁董事長陳俊聖表示，第一季 PC 市況已觸底，第二季將是產業轉捩點，業績可優於前一季，今年仍可期待返校、假期消費旺季來臨。

財政部公布 4 月稅收統計，單月稅收 1314 億元、年減 2.8%；累計前 4 月稅收 6185 億元、年增 0.1%，主要稅目中證交稅、土增稅、契稅與房地合一稅皆較去年同期衰退，其中土增稅年減 37.6%，反映房市仍持續低迷。