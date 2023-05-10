友通Q2估持穩 三事業相繼復甦下半年升溫

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (10) 日召開法說，公司表示，第二季營運估持平首季，而在顯卡、網安設備、工業自動化等事業相繼復甦下，下半年可望進一步升溫，營運審慎樂觀。

以友通旗下子公司事業來看，友通副董事長李昌鴻說明，顯示卡業務子公司 Brainstorm 因在景氣翻轉時最早調整，因此恢復進度最快，在第一季已經回到疫情前的水準。

李昌鴻進一步指出，Brainstorm 除了受惠電競需求復甦，在工作站與 AI 伺服器業務方面也有成長，且因應 AI 熱潮，Brainstorm 設立專責單位，聚焦企業 AI 前期開發的設備市場，而 Brainstorm 也規劃在美國或是台灣上市。

網安設備子公司其陽 (3564-TW)，李昌鴻表示，網安剛性需求一直都在，隨著產業庫存去化告一段落，4 月時訂單出貨比值 (B/B Ratio) 已經回到 1 的水準，第三季之前就可看到復甦、第四季則迎來旺季，下半年可望逐季成長。

工業自動化的羅昇 (8374-TW)，李昌鴻認為，自動化設備景氣通常四年一個循環，此次循環預計到今年 6 月就會結束，第三季訂單也陸續回來，目前看起來中國以外的需求回溫。

至於友通本身的嵌入式板卡業務，李昌鴻坦言，雖然訂單能見度有，但因為屬於產業上游、渠道較長，因此還是需要一段時間整理，不過新客戶跟合作案都有持續在進行。

友通 4 月營收 14.6 億元，月減 18.8%、年減 13%；累計前 4 月營收 50.5 億元，年減 4.4%。李昌鴻說明，4 月下滑主要因工作天數較少，不過預計 5-6 月就會回到較正常水準，今年則還是以提升毛利率與獲利為主要目標。

友通第一季營收 38.2 億元，雖然年減 1.3%，但因工廠完成搬遷、產能效率優化，毛利率衝上 21.9%，季增 1.4 個百分點、年增 3.7 個百分點，推升純益 1.25 億元，年增 5 成，每股純益 1.1 元。