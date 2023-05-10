日月潭雲品大改裝減少住房5成 雲品4月營收仍創同期次高

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (10) 日公告 4 月合併營收為 1.61 億元，月增 9.34%，年增 17.98%，儘管主力飯店之一日月潭雲品改裝中，減少開放 5 成左右客房，營收仍創同期次高。

雲品前 4 月合併營收達 7.84 億元，年增 15.13%，雲品說明，4 月日月潭雲品施工期間不惜減少開放 5 成左右的客房，以維護旅客住宿體驗與品質，未來飯店大廳、行政酒廊、遊憩空間，以及瑞士奢華品牌全新 SPA 芳療室，在 7 月全面裝修完成後，有利進一步提升客單價和在中台灣休閒旅遊市場的頂級飯店領導地位。

而台北君品酒店 4 月的客源有超過 6 成是國際旅客，除了東亞地區旅客外，更有不少來自歐美的外籍旅客，推升平均房價和住房率同步走揚，雲品預期，台北君品將逐漸恢復到疫情前的盛況。

另一方面，雲品指出，君品 Collection 最新規劃據點「圓觀」宴會預售期接單已突破 100 場，是旗下成交速度最快的場域，目前承攬的平均桌價落在 25000- 28000 元間，改寫台中地區宴會市場的新高價位，且訂單能見度達明年 12 月。

君品 Collection 另一個台中高檔宴會據點「蘭克斯特」可與圓觀形成共同銷售、聯合接單的優勢，除了增加總體接單成交率，隨著逐漸做出口碑，雲品樂見君品 Collection 的委託經營事業規模將越來越大。