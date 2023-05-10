〈瓦城宣示新計畫〉董座給關鍵密碼30500 美國首店明年Q2亮相

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (10) 日宣布，放眼國際市場啟動 30500 計劃，將以「深耕台灣，布局全球」為策略，目標在 2030 年達到全球 30 個品牌、500 家店，等於未來每年要迅速開出近 50 家店；其中，在美國屆時將擁有 100 家店以上，而明年第二季在洛杉磯開出美國首店。

瓦城董事長徐承義說，餐飲業迎來強勢復甦，但隨著台灣市場競爭日益激烈，前進海外成為餐飲群雄的全新發展重點，瓦城設定美國市場為海外首站。

在國內，瓦城今年已確定開出 18 家據點，包括 9 家時時香、4 家瓦城、2 家非常泰、1 家 1010 湘，還有 7 月首次插旗台中的樂子 the Diner，第四季也將開全新泰式餐飲品牌，徐承義強調，會不斷深耕台灣。

為因應展店和多品牌發展需求，瓦城將於明年 4 月初啟用全球研發中心，總坪數達 5000 多坪，涵蓋資源運籌中心及物流中心，可因應高達 500 家店點的營運所需。

同時，廚藝學院和食品安全中心也將持續確保集團的人才培訓、安心餐廳承諾，日後全球其他市場的醬料，同樣由全球研發中心直接供應。

徐承義強調，全球研發中心作為集團發展加速器，新品牌複製開出將可越來越快，預計未來每年可開 2 個新品牌。