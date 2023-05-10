布林肯敦促WHO 讓台灣以觀察員參加世界衛生大會

美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 周二 (9 日) 發布聲明，敦促世界衛生組織 (WHO) 邀請台灣以觀察員身分，參加 5 月 21 日至 30 日在日內瓦舉行的世界衛生大會(WHA)。

布林肯表示，WHA 旨在討論全球公衛優先議題，是全球公衛專家和代表推動全球健康和公衛安全的獨特機會，「我們強烈鼓勵 WHO 邀請台灣以觀察員身分，參加今年度的 WHA」，讓台灣貢獻所長。

他在聲明中說：「邀請台灣以觀察員身分與會，能展現 WHO 對包國際衛生合作採取包容性、『人人有健康』方針的承諾。」

他接著說，台灣在全球公衛界是能力強、樂於參與且負責任的成員，過去曾以觀察員身分被邀請與會。

聲明說，台灣有豐富的公衛專業、民主治理與先進技術，都帶來相當大的價值，可做為 WHA 審議參考。台灣被孤立於 WHA 並不合理，也會削弱包容性的全球公衛合作及安全。

布林肯說，台灣是可靠的夥伴、蓬勃發展的民主政體，也是世界良善的力量，美國將持續提倡台灣以觀察員身分重返 WHA，以及更有意義和充分參與聯合國體系及國際論壇。

他說，美國支持台灣參與合適的國際論壇，此做法符合華府以基於台灣關係法、美中三聯合公報和對台六項保證為指引的一中政策。