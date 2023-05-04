童子賢：台灣不會缺電 關鍵在排碳發電

台北市電腦公會今 (4) 日舉辦「台灣 ICT 產業全球供應鏈與環境友善佈局座談會」，和碩董事長童子賢針對未來的發電發表看法，他表示，台灣不會缺電，關鍵在於排碳的發電，而小型核能與核融合是未來的夢，但台灣需要儲備人才，否則連基礎都沒有。

童子賢表示，地球暖化是人類的公敵，但核能不是，核一、核二、核三廠都可以重啟，芬蘭都可以重啟，為什麼台灣不能重啟，但這是一個大問題，要交由行政院長和總統去討論。鴻海集團創辦人郭台銘拋出全台廣設小型核電廠（SMR）構想，引發各界熱議。

童子賢表示，核能運作需要非常細膩，裡面有很多微妙的東西，不只有核能技術與全球大趨勢，核電廠在地化的民眾心情也必須要聽，不要講核電廠，設一個燃煤廠民眾可能都受不了。

童子賢指出，台灣半導體、工業、民生和經濟持續發展，過去 5 年電需求每年平均增加 3% 以上，未來 5 年可能增加 15-20%，要思考電力來源該選擇傳統的天然氣、燃煤發電，或者風力、太陽能、水力發電等綠電，還是要朝向核能。

童子賢說，碳排放發電可能導致台灣未來被國際嫌棄，目前台灣半導體在國際當紅、左右逢源，「可是碳排放會讓你左右為難」，需要電卻不要核能，只好回頭去燒天然氣，至於小型核電的成熟度眾說紛紜，有些人說需要 3-5 年，有些則說需要 10 年，但絕對不是在今明年或 2025 年。

童子賢表示，沒辦法不思考核能，因為俄烏戰爭打一年下來，烏克蘭還有電力因為有 56% 發電來自核能，對於核能應加強訓練、高薪、嚴謹制度確保安全，這不是台灣的問題而已，全世界都面臨難以用太陽能、風力發電取代燃煤發電的問題，這是全球的痛。