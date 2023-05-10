〈美股盤後〉債務上限談判仍陷僵局 那指挫黑超0.6% 費半重挫近1.9%

關鍵通膨數據發布前，債務上限僵局拖累市場情緒，美股週二 (9 日) 收盤盡墨，晶片股成重災區，Paypal 下調經營利潤率增長預測，其股價重挫逾 12%。大數據分析公司 Palantir 財報優，其股價暴升逾 23%。

道瓊週二收跌逾 56 點，標普走低 0.46%，那指收黑 0.63%，費半重挫 1.87%。

數據顯示，由於對近期經濟前景的擔憂和持續的勞工短缺，美國小企業信心在 4 月惡化。全美獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 4 月份的小企業樂觀指數下降 1.1 點，至 89，低於預期的 89.7。

政經方面，美國最早可能在 6 月 1 日陷入違約，美國總統拜登於週二和共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 和聯邦參議院共和黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell) 及民主黨領袖傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries) 於白宮舉行會議，針對提高債務上限進行協商。

麥卡錫在會前表態，不同意短暫調高債務上限至 9 月 30 日的建議，會議過後，麥卡錫稱，目前談判沒有任何進展，他們將於週五再次開會。

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一表示，目前通膨依然過高，未見今年有任何降息的理由，他亦暗示對 6 月利率決議持開放態度，將根據經濟數據做出決定，同時也會密切留意近期銀行業壓力對經濟造成的影響。

週二 (9 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊挫低，材料 (-0.93%)、資訊科技 (-0.86%)、醫療保健 (-0.69%) 領跌，僅工業 (+0.17%)、能源 (+0.04%) 和非必需消費品 (+0.02%) 收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.75%；Meta (META-US) 上漲 0.043%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.00%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.53%。

道瓊成分股逾半收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.18%；3M (MMM-US) 下跌 1.5%；Nike (NKE-US) 下跌 1.4%；寶僑 (PG-US) 下跌 1.02%；波音 (BA-US) 上漲 2.34%。

費半成分股幾乎一片血染。格芯 (GFS-US) 暴跌 9.31%；AMD (AMD-US) 上漲 0.021%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.99%；美光 (MU-US) 上漲 0.099%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.65%；德儀 (TXN-US) 跌 0.74%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.35%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.56%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.55%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.44%

企業新聞

因智慧型手機需求疲軟，射頻大廠 Skywork 財測低於預期，Skywork (SWKS-US) 週二重摔超過 5% 至每股 99.82 美元，連帶拖累半導體類股。

全球儲存裝置大廠威騰電子 (WDC-US) 首季業績優於預期，但因企業縮減雲端支出，第二季財測疲弱，其股價下滑 1.70% 至每股 33.60 美元，同樣抑制半導體類股走勢。

旅宿平台 Airbnb (ABNB-US) 收紅 1.13% 至每股 127.07 美元，其盤後股價下殺超 11%，Airbnb 週二公布第一季獲利優於分析師預期，但第二季銷售前景低於預期，凸顯價格上漲可能抑制人們對旅行的熱情。

大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 暴漲 23.39% 至每股 9.55 美元，主因是該公司連續第二季實現意外盈利，同時營收也超出華爾街預期。

線上支付公司 PayPal 第一季營收 70.4 億美元，每股純益 1.17 美元，不過 Paypal 下調經營利潤率增長預測，PayPal (PYPL-US) 暴跌 12.73% 至每股 65.90 美元。

波音 (BA-US) 走升 2.34% 至每股 201.88 美元。瑞安航空宣布採購至少 150 架波音最大型 737 Max 客機，並可能選擇再購買 150 架。

儘管對區域銀行擔憂依然存在，PacWest (PACW-US) 收漲 2.35% 至每股 6.11 美元，延續第 3 個交易日升勢。

華爾街分析

投資人正為週三公布 4 月份消費者價格指數 (CPI) 做好準備。分析師預計，該指數將較上月升 0.4%，較前一年同期上漲 5%。

EP Wealth Advisors 分析師 Adam Phillips 預測：「市場可能會做出反應，因為現在市場對任何與通膨相關的事情都會做出反應，但是認真思考，我認為這份報告也不一定會完全左右聯準會立場。」

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 稱：「標普指數今年一直徘徊在 3800 點至 4200 點之間。如果通膨數據更令人信服地指向軟著陸、沒有更多的區域銀行倒閉、核心通膨降速快於預期、聯準會證實暫停升息，以及達成債務上限協議，股市可能最終突破這一區間並走高。」

B. Riley Wealth Management 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「週二債務上限會議不太可能取得重大突破，儘管它可能最終將更多注意力集中在這個問題上。最有可能的情況是國會將通過延期至 9 月 30 日，屆時財政年度結束，但這將同時在 2024 年預算和債務上限方面引發兩黨一場更激烈的辯論。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主