美銀調查：即使利率攀升 美國購屋族意志仍堅定不移

美國銀行周二 (9 日) 公布的一項研究顯示，即使利率上升、通膨高漲和經濟成長放緩，但美國購屋族仍致力於規劃購買房產。

在接受調查的 1000 名受訪者中，54% 表示他們將加快購屋計畫，或堅持原定購屋時程，即使房價上漲且庫存保持低位。研究顯示，與其他年齡段的人相比，40 歲以下的人更關心買房。

美國銀行零售貸款主管維農 (Matt Vernon) 表示，「雖然市場競爭更加激烈，但 Z 世代和千禧世代表現出極強的韌性。」「即使面臨諸多挑戰，但擁有房屋的夢想依然存在。」

他說，即使條件對賣家有利，買家仍然很堅定。

雖然越來越多美國客戶拖欠貸款，但美國銀行表示其貸款活動保持穩定。

維農說，「截至目前為止，從信貸的角度來看，我們沒有看到任何收緊措施。」

雖然美國消費者信心已降至 9 個月低點，但消費者仍渴望購屋。計畫在未來 6 個月內購買主要家用電器的美國人比例已降至 2011 年以來的最低水平。

相較之下，3 月新屋銷量飆升 9.6%，經季節性因素調整後的年率為 68.3 萬套，為 2022 年 3 月以來的最高水平。

在接受美國銀行調查的潛在買家中，幾乎有半數表示他們正在考慮買房，因為他們厭倦了租屋和租金上漲。其他原因包括財務安全和開始建立自有財產的願望。