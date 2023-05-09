明安首季獲利腰斬EPS 1.87元 Q2營運看法保守

高爾夫球具及複合材料廠明安 (8938-TW)，在疫情紅利退散後，獲利呈現衰退，今 (9) 日公布在今 (2023) 年首季營收 49.84 億元，稅後純益 2.54 億元，季減 51.65%%，年減 47.4%，每股純益 1.87 元。明安對於第二季進入傳統淡季的看法，也更趨保守。

同時，明安總經理周益男已先預告 4 月營收衰退，今天公布 4 月營收 12.82 億元，月減 20.72%，年減 42.19%，2023 年前 4 月營收 62.66 億元，年減 12.96%。明安對 5、6 月的業績走勢也密切觀察中。

明安 2023 年首季營收 49.84 億元，毛利率 16.79%，季減 6.71 個百分點，年減 6.58 個百分點，稅後純益 2.54 億元，季減 51.65%%，年減 47.4%，每股純益 1.87 元。

明安總經理周益男日前在線上法人說明會中指出，在客戶端庫存的調整進行中，明安對第二季營運看法保守，目前已確定 4 月營收較 2022 年同月的 22.18 億元下滑，對 5、6 月的業績走勢也密切觀察中。

周益男也強調，雖然 5 月及 6 月的訂單能見度偏低，但明安也保留最大的生產彈性以因應客戶端的任何緊急備貨急單需求。

明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料及明揚 (8420-TW) 生產的高爾夫球，其中高爾夫球具 65% 營收、高爾夫球占 20%，複合材料占 15%；以目前來看，高爾夫球具的出貨可能出現回檔修正，但高爾夫球屬於消耗品，且主要客戶的市占率節節攀升，預估即使出現市場修正，其修正的幅度也不會像球具那麼大。

明揚已公布 2023 年首季財報營收 9.88 億元，毛利率 24.92%，季減 3.7 個百分點，年增 3.48 個百分點，稅後純益 1.59 億元，每股純益 3.1 元。

至於明安投資興建的越南二廠目前進度都在掌握中，周益男指出，明安越南二廠預計在 2023 年上半年完工、下半年投產，明安也藉新產能增加的機會，在此一新生產基地導入新製程及新產品生產。