三大法人同站買方 外資敲進友達1.1萬張中止連九賣

台股今 (9) 日開高震盪，在電子三雄、金融權值股穩盤助攻下，終場上漲 28.13 點，收 15727.7 點，順利重返月線。三大法人同站買方，外資佈局多檔電子權值股，敲進友達 1.1 萬張，中止連九賣，電子雙雄台積電、聯發科同獲青睞。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資連二買，買超 49.19 億元；投信買超 5.97 億元，為連 9 買；自營商買超 4.39 億元。三大法人合計買超 59.55 億元。

期貨方面，外資淨多單增加 1127 口，多單未平倉口數增至 16934 口；投信回補空單 260 口，空單未平倉口數降至 6750 口；自營商增持空單 435 口，多單未平倉口數降至 4357 口。

外資買超多檔電子權值股，包括仁寶 (2324-TW)1.3 萬張、友達(2409-TW)1.1 萬張、鴻海(2317-TW)1 萬張，緯創(3231-TW) 超過 8000 張，台積電 (2330-TW) 逾 6000 張，南電 (8046-TW)、廣達(2382-TW) 也有超過 4000 張。

傳金權值股方面，外資買超新光金 (2888-TW)1.2 萬張、國泰金(2882-TW)1.1 萬張、開發金(2883-TW) 超過 9700 張、彰銀 (2801-TW) 超過 7000 張，其他包括第一金 2892-TW)、玉山金 (2884-TW)、富邦金(2881-TW)。航空雙雄華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW) 及漢翔 (2634-TW) 同獲青睞。

外資賣超方面，主要集中在傳產股，出脫中興電 (1513-TW) 超過 8000 張，台泥 (1101-TW)、東元(1504-TW) 各逾 7000 張，大亞 (1609-TW)、陽明(2609-TW) 逾 5000 張，中石化 (1314-TW)、華紙(1905-TW) 各超過 4000 張。電子股群創 (3481-TW) 也遭出脫逾 5000 張。