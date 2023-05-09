倚天酷碁Q1電動滑板車銷量已達去年全年 Q2進軍北美

倚天酷碁 (2432-TW) 將於 10 日舉行上市前業績發表會，總經理鍾逸鈞表示，今年智慧移動業務成長明顯，首季電動滑板車出貨量已達去年全年，並預計將在本季進軍北美市場。

鍾逸鈞表示，第一季電動滑板車出貨 1.5 萬台，達到去年全年水準，看好上半年傳統旺季帶動銷量持續提升，目前電動滑板車主攻歐洲市場，市場規模一年約 200 萬台，仍有很大的成長潛力。

鍾逸鈞指出，倚天酷碁新車款 ebii 將在 6 月開始銷售，初期將在台灣試水溫，未來將聚焦在歐洲市場，不過由於目前自行車市況較疲軟，因此布局會較為謹慎。

針對電腦市況，鐘逸鈞表示，第二季可望迎來返校需求，期望下半年旺季行情來臨，而董事長高樹國表示，公司不會因為產業景氣波動改變公司產品規劃，將會持續照計畫發展。

鍾逸鈞認為，除了智慧移動快速成長以外，看好下半年電腦市場回溫，智慧移動、電腦周邊將成為今年成長雙動能。倚天酷碁去年營收 16.62 億元，其中 7 成為電腦周邊，衣著包袋比重 18%，智慧移動比重 6%；今年前 4 月營收 5.25 億元，年增 23.54%。

倚天酷碁電競周邊產品包含智慧穿戴、多媒體設備、鍵盤等周邊、電競座椅，2020 年則正式宣布進軍智慧移動市場開啟相關業務，以及衣著包袋。

倚天酷碁表示，2020 年推出首款電輔車 E-Scooter 並逐步推廣至歐洲主要城市，目前已成為公司主力產品，今年 3 月 E-Scooter 營收比重已過半，今年 6 月則將進一步銷售 E-Bike 車款 ebii，並以台灣為第一站，站穩市場後再推向全球。

倚天酷碁指出，ebii 不僅是一台電輔車，其定位一台以 AI、大數據輔助的運輸工具，並搭配軟體 ebiiGo 軟體，新款電輔車可依據用戶習慣速度、踩踏力度來進行推力幫助，也可結合谷歌地圖導航、偵測車流，以及預測充電地點，避免里程焦慮。

倚天酷碁也將智慧移動導入辦公室生活，今年消費性電子展推出酷騎桌，目前已有商業辦公室、連鎖餐廳、捷運等公共場域，可結合辦公、運動、發電，預計第一批將會在 5 月開始出貨。

倚天酷碁，AI 大數據、ESG 已成為目前各產業重要開發方向，公司產品目前已融入這兩大領域，包含電輔車使用 AI、大數據偵測，而碳纖維傳動皮帶、防爆胎也採用封閉回收材料。