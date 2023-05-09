〈能源盤後〉經濟衰退疑慮減緩 國際油價漲逾2%

對經濟衰退的擔憂減緩，帶動原油期貨周一 (8 日) 上漲逾 2%，延續上周五終結連四黑的氣勢。天然氣期貨領漲各類能源期貨，與天氣變熱可能刺激冷氣等降溫設備需求有關。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.82 美元或近 2.6%，收每桶 73.16 美元。上周五曾上漲 4.1%。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.71 美元或 2.3%，報每桶 77.01 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 2.46 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 2.38 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.7%，收每百萬 Btu 2.24 美元。

市場驅動力

StoneX Kansas City 能源團隊主管 Alex Hodes 表示，美國上周五公布的非農就業報告很健康，暫時掃去市場過去幾周以來因為銀行業風波壟罩的陰霾。

美國上周五公布，4 月非農就業人口新增 25.3 萬人，失業率意外從 3.5% 下降到 3.4%。同時，區域銀行股股價回升。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，SPDR 區域銀行 ETF 的釋壓性上漲，大大降低衰退風險，在銀行業疑慮減緩的情況下，原油得以上漲。

他提醒，今年稍早對中國防疫解封的興奮之情已經減退，導致即使中國經濟數據不差，但鐵礦砂、銅等工業金屬從 4 月中旬起依然回跌。

天然氣期貨周一漲得比原油強勁，延續上周尾聲的氣勢。施耐德電機 (Schneider Electric) 全球研究和分析經理人 Robbie Fraser 說：「天然氣價格走到季節性轉折點，隨著天氣變熱，市場焦點轉移到降溫設備需求上。

天氣模式預測目前顯示，全美未來一周天氣比往常溫暖，這可能刺激美國南方大部分地區的冷氣需求，但是這也代表，美國北方部分地區的取暖需求會略為下降。