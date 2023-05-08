油價大跌讓市場感到意外 但分析師認為底部已至

分析師表示，最近的油價跌勢已開始觸底，預計未來幾季將出現更顯著的回升。

油價上周連續第三周走跌，創下今年最長的跌勢。然而，一些市場觀察人士認為，這可能很快就會結束。

花旗大宗商品研究全球主管莫爾斯 (Ed Morse) 說：「現在肯定感覺已經觸底了，因為有多種跡象證明。」「庫存在今年的第一個月和第二個月增加了很多，然後就減少了。所以這是確定它觸底的一部分原因。」

他補充說，市場目前正面臨 OPEC+ 最近減產的影響，全球正進入更高的需求季節。OPEC+ 上個月宣布每天減產 116 萬桶，於 5 月生效，並將持續到 2023 年底。產量下降促使部分分析師警告油價可能飆升至三位數，但並未出現。

莫爾斯說，「與第 1 季相比，我們對第 2 和第 3 季的看法更為樂觀。」

澳新銀行認為，石油價格低迷可能很快就會觸底，全球石油需求將每天增加 200 萬桶，從而使整個 2023 年市場供應不足。

該行在 5 月 8 日的研究報告中寫道：「OPEC+ 減產和中國需求反彈，可能會抵消其他地方需求放緩的影響。因此，我們預計油價將很快觸底反彈。」

在此同時，高盛維持其對原油價格上漲的預測，「我們仍預測布蘭特原油到 12 月將升至每桶 95 美元，到 2024 年 4 月將升至每桶 100 美元，因為預計下半年將出現大量需求赤字。」

全球指標布蘭特原油周一 (8 日) 上漲 1.74% 至每桶 76.61 美元；而美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.92% 至每桶 72.71 美元。

截至上周五 (5 日)，布蘭特原油今年以來已下跌 8%。根據 Refinitiv 的數據，該指標油價上周三 (3 日) 收於 72.33 美元，創下 2021 年 12 月以來的最低水平。同樣，WTI 今年至今下跌了 11%。

油價下滑主要歸因於經濟問題的影響。

Fed 上周三將利率調升 0.25 個百分點，引發投資人對經濟成長放緩可能削弱能源需求的擔憂。

莫爾斯指出：「Fed 和歐洲央行 (ECB) 採取的抗通膨行動帶來的壓力，導致大多數 OECD 國家的需求成長乏力，經濟衰退風險就在眼前。」

此外，中國 4 月製造業活動意外收縮，也讓中國大宗商品需求的復甦蒙上陰影。

澳大利亞聯邦銀行在報告中寫道：「由於中國需求增加，今年稍後原油市場將收緊的說法正在遭到挑戰。」「2023 年下半年收緊的石油市場現在將更加依賴 OPEC+，尤其是俄羅斯。」

事實證明，莫斯科的石油生產比預期更具韌性。

標普全球需求和亞洲分析主管吳康 (Kang Wu) 表示，「即使俄羅斯宣布每天減產 50 萬桶，但其石油生產和出口一直保持韌性。」

瑞穗銀行在最新報告中寫道：最近的下滑讓人想起 3 月的下行波動，並「迫使」評估 OPEC 是否會再次以沙烏地阿拉伯為首進行減產。

但標普的吳康認為，OPEC 的下一步行動仍然存在「很大的不確定性」，「除非它們看到實際需求因經濟疲軟或價格飆升而受到破壞，否則它們可能會堅持更久以決定該怎麼做。」