〈進出口統計〉4月對日本出口創歷年單月新高、年增近2成 5大市場一枝獨秀

根據財政部統計，4 月我對 5 大主要出口市場呈現強弱分歧的現象，僅日本出口 32 億美元、創歷年單月新高，年增幅近 2 成；其他包括美國、東協、中國、歐洲等全數衰退。

財政部統計，我對日本 4 月出口值 32.0 億美元，創歷年單月新高，較去年同期增加 5.3 億美元、年增 19.8%；其中電子零組件增加 7.1 億美元、年增 59.6%，化學品減少 0.4 億美元、年減 25.6%、礦產品減少 0.4 億美元、年減 54.3%、基本金屬及其製品減少 0.4 億美元、年減 15.9%。

不過我對中國大陸與香港出口則持續疲弱，單月出口值 127.4 億美元，較去年同月減少 36.0 億美元、年減 22.0%。主要與解封後經濟恢復不如預期、電子業產能仍持續盤整，以及供應鏈重組，導致部分產線撤離中國有關。

以出口貨類來看，電子零組件減少 20.5 億美元、年減 20.0%，資通與視聽產品減 3.8 億美元、年減 29.4%，化學品減少 2.9 億美元、年減 34.5%，塑橡膠及其製品減 2.6 億美元、年減 35.7%，光學器材減少 1.2 億美元、年減 18.3%。

對美出口同樣陷入衰退，單月出口值 55.9 億美元，較去年同月減少 6.5 億美元、年減 - 10.3%，其中基本金屬及其製品年減 29.4%、電機產品年減 21.2%、運輸工具年減 23.6%、塑橡膠及其製品年減 21.6%。

至於對東協與歐洲出口雖有衰退，但靠資通與視聽產品逆勢成長，減幅縮少低於 1 成，其中對東協出口值 63.7 億美元，較去年同期減少 7.1%，其中化學品年減 37.7%、基本金屬及其製品年減 29.0%、塑橡膠及其製品年減 34.8%、紡織品年減 32.8%；另外，資通與視聽產品則逆勢增加 3.7 億美元、增幅 1.3 倍。

另外，我對歐洲出口值 35.0 億美元，較去年同期減少 3.6%，其中運輸工具年減 26.4%、基本金屬及其製品年減 14.3%、礦產品年減 - 95.2%；另外，資通與視聽產品年增 35.1%。