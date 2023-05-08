央行發3點說明 修正央行法難達設主權基金目的

中央銀行今 (8) 日發布聲明指出，央行對政府設立主權財富基金一向持開放立場，但以 3 點說明，強調修正央行法，無法達成設立主權財富基金的目的。

對於日前部分立法委員為設立主權財富基金，提案修正央行法第 20 條、第 33 條，央行對此回應，長期以來，對設立主權財富基金採開放立場，惟修改央行法並非適合方式。

央行說明，第一，各國主權財富基金是由政府而非央行主導成立，主權財富基金顧名思義是政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富 (如石油等自然資源收入、財政盈餘)，或受政府委託 (如退休金) 進行投資管理。

第二，主權財富基金的投資目的與外匯存底不同，且非央行經營目標。

央行指出，主權財富基金以創造財富為投資目的，但外匯存底的主要功能在挹注國際收支失衡的外匯需求，並維持外匯市場的秩序，其投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險。

而央行法第 2 條規定央行的經營目標，其中並無創造財富，草案建議設立的基金，擬投資於策略性產業、關鍵技術，非央行的業務。

第三，修正央行法無法達成設立主權財富基金目的，原因在於，主權財富基金管理機構的人事、預算、組織均極具特殊性，我國現行人事法規、國營事業管理法、預算法等無法因應其需求，須另以專法規範處理。

而設立主權財富基金的已開發國家，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者。

央行強調，對政府設立主權財富基金持正向開放立場，惟不宜無償撥用外匯存底，國家主權財富基金既為政府的基金，我國是否設立主權財富基金，宜由政府整體考量，審慎衡酌。

此外，我國的勞保、勞退、國民年金及退撫基金，雖無主權財富基金之名，但已有主權財富基金之實。

截至 4 月底，外資持有國內股票及債券市值占外匯存底比率達 96%，加上我國並非 IMF 會員國，央行認為，宜持有更充裕的外匯存底，以因應資金大量進出，強化外部衝擊韌性。