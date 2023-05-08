緯創4月營收雙減 緯穎寫單月次高

電子代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公布營收， 4 月營收 621.25 億元，月減 34.58%、年減 9.11%，累計前 4 月營收 2741.26 億元，年減 7.01%。
出貨方面， 4 月筆電出貨 140 萬台，月減 12.5%、年減 12.5%，PC 出貨 70 萬台，月減 12.5% 並較去年同期持平，顯示器出貨 80 萬台，月減 20%、年減 52.9%。
緯創表示，經歷季底效應後 4 月出貨稍微放緩，出貨狀況符合預期，預計第二季將逐月成長，筆電、PC 出貨預計較前季成長雙位數，顯示器持平，今年來看，預計將逐季向上。
另一方面，緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 4 月營收 181.82 億元，月減 47.7%、年減 8.69%，累計前 4 個月營收 924 億元，年增 30.8%。
緯穎同步公布第一季財報，第一季營收 744.22 億元，季減 15.11%、年增 46.39%，毛利率 8.33%，季減 0.08 個百分點、年增 0.6 個百分點，營益率 6.04%，季減 0.21 個百分點、年增 0.3 個百分點，稅後純益 32.98 億元，季減 16.5%、年增 40.59%，每股純益 18.86 元。