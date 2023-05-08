威剛：DRAM現貨價已落底 本季出貨力道增

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今(8)日公告 4 月營收 21.29 億元，月減 16.15%，年減 26.76%；前 4 月累計營收 93.38 億元，年減 26.29%。威剛表示，4 月底供應商減產態度明確後，DRAM 現貨價已落底，隨著價格回穩與市場備貨意願增，本季 DRAM 出貨力道將優於第一季。

威剛指出，4 月市場對上游供應商減產訊息擁有諸多版本，導致觀望氣氛濃厚，但在 4 月底供應商減產態度明確後，DRAM 現貨價已落底。

威剛董事長陳立白強調，受惠多家上游供應商陸續控制產出，近期 DRAM 現貨價已明顯轉趨穩定，由於多數下游客戶庫存已逐季遞減回復至健康水位，一旦 DRAM 現貨價觸底訊號顯現，可望推動多數下游客戶回補庫存意願。

展望各領域應用需求，威剛看好 AI 多元化發展將優先帶動伺服器需求回溫；其次為 PC 應用，預估 PC 供應鏈歷經 2-3 個季度低潮與庫存去化後，也將陸續看見曙光；最後則是手機。

另一方面，陳立白表示，由於 NAND Flash 產業庫存去化所需時間較長，預期 NAND Flash 價格止跌的時間點也相對較 DRAM 落後。在第四季消費性電子產品傳統旺季加速去化記憶體庫存後，有機會看到 NAND Flash 價格止跌。