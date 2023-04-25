金額再創新高！泰山3重大交易違反內控機制 證交所晚間開鍘重罰250萬元

食品大廠泰山 (1218-TW) 遭市場派龍邦 (2514-TW) 指控支付仲介費、賣全家股票購入畫作、購買土地等三項相關交易爭議，遭證交所認定違反公司內控制度，處以 250 萬元違約金。

泰山去 (2022) 年 12 月 2 日處分全家 (5903-TW) 股票因違反重大訊息申報規定及內控缺失，今 (2023) 年 1 月遭證交所開罰 200 萬元違約金，罰款金額創證交所對上市公司罰款最高紀錄，時隔 4 個月再度遭證交所重罰 250 萬元。

證交所表示，泰山支付寬量公司仲介費 8000 萬元、斥資 7000 萬元購入畫作，以及為購買 30 億元土地所提供 3000 萬元保證票據等交易事項均為事實，但與寬量公司重要顧問合約簽訂卻沒有逐層簽核。

至於泰山購買畫作的交易，也未留存簽核紀錄，加上部分合約日期早於簽核日期；此外，泰山簽訂重大不動產購買契約書前也未經適當評估及簽核程序，這違反公司內控制度及「取得或處分資產處理程序」規定情事，違失情節重大。

證交所表示，根據「對上市公司內部控制制度查核作業程序」第 9 條第 2 項規定情事，對泰山處以 250 萬元違約金，並函請泰山必須確實改善。

另外，證交所赴泰山公司查核，執行高流動性資產盤點作業時，泰山遲遲不提供相關資料供核，已限期請泰山提供 4 月 25 日重大訊息說明記者會中所陳述的現金餘額 70.48 億元明細及佐證資料。