泰山宣布以36億元取街口支付40.4%股權

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權爭奪仍未落幕，泰山今 (6) 日由發言人陳賢文在交易所宣布，泰山董事會昨日決議透過購買老股加上新股認購方式，以 36 億元取得街口金融科技股份有限公司 40.4% 股權。

泰山今天強調，街口在支付市場有最高市占率，並且擁 600 萬使用戶，30 萬個據點，過去幾年營運穩定成長，而使用街口的使用者年齡層在 20-45 歲，這與泰山積極年輕化的目標一致。

泰山並指出，近幾年泰山積極發展線上銷售通路布局，並關注相關產業投資機會，以加速線上轉型的速度，未來將透過街口跨足過去比較少涉獵的線上市場，透過街口快速接觸既有支付用戶。

而被問及泰山買下街口 40.4% 股權的評估流程，泰山指出，泰山對此一投資案經委由專業團隊及獨立會計師對投資價格的合理性進行鑑定，認為投資的價格落在合理價格的區間內，同時，泰山也說，對於像街口支付這樣的金融科技公司投資案，評估重點應在客戶數、規模及交易金額爲主，而不是單純硬體資產的每股淨值價值。

街口支付過去累積虧損 12 億元，而泰山原本持有全家 (5903-TW)20% 股權，旗下的全盈支付才剛上路，賣全家股權買街口，因此此投資案也被質疑，但泰山則表示，電子支付市場前期需要龐大資金，因此街口的虧損解讀為「造橋鋪路」。

而龍邦指出，購入街口支付案股權案根本不在泰山董事會議程內，未經審委會決議，無合法有效的董事會決議，所以程序完全非法，參與的董事，涉及特別背信罪等嚴重刑事責任，警示街口支付，切勿為無效交易，復引起諸多法律責任。但陳賢文今天在重大訊息說明會中指出，會議進行程序都有諮詢律師，一切都合法。