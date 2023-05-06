〈貴金屬盤後〉非農數據沖淡Fed暫停升息希望 金價收低 周線上漲

黃金期貨周五 (5 日) 收低，從前日觸及的歷史次高價回落，主因是美國周五公布強勁的 4 月非農就業數據，讓人再度對聯準會 (Fed) 暫停升息的可能性存疑。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 30.90 美元或 1.5%，報每盎司 2024.80 美元，從前日的 2020 年 8 月 6 日以來最高價下滑。

黃金期貨本周仍上漲 1.3%。

金價漲勢在周五因為非農就業報告而迅速反轉，數據顯示，美國雇主不但增聘人手，還調漲薪資。

根據勞工部，美國 4 月非農就業人口新增 25.3 萬人，超越經濟學家預測的 18 萬人，每小時工資年增率為 4.4%，也高於預期，失業率從 3.5% 降到 3.4%。

獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，這份數據不至於讓 Fed 6 月升息，但可能讓押注降息的人稍微冷靜下來，並打壓黃金這類不孳息的資產。

美債殖利率在就業數據出爐後上揚，也打壓金價。

Heraeus 貴金屬交易員 Alexander Zumpfe 表示，若有任何數據進一步證實美國經濟降溫，以及中長期降息的可能性，仍會支撐金價上漲，但反過頭來，若是數據良好，金價就會受到打壓。

牽動金價的其他因素，還包括銀行業風波以及美國舉債上限談判。

這陣子金價大漲，和經濟不確定性以及對降息的押注有關。City Index 資深市場分析師 Matt Simpson 提醒，如果美債殖利率或美國債務上限議題掀起恐慌，他擔心已經漲高的金價可能難以預測，黃金多頭恐怕會受到懲罰。

他說：「包括黃金在內，所有市場，當遇到巨大壓力，都可能下滑。」

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 則表示，只要市場拒絕放棄 Fed 今年稍晚降息的希望，而美國金融動盪加劇的擔憂持續，貴金屬仍會受到支撐。

他預測，儘管非農公布後金價回落，黃金仍有充分理由創下歷史新高，但從金價盤中突破每盎司 2070 美元之後迅速反轉來看，顯示金價漲到新高峰之後，要守在高點不容易。

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