中鋼智慧製造導入中段煉鋼製程 自主開發盛鋼桶辨識系統

中鋼 (2002-TW) 今 (27) 日宣佈，完成自主開發「盛鋼桶辨識系統」的 AI 影像辨識技術，應用於整合扁鋼胚連鑄產線上的盛鋼桶定位追蹤，煉鋼廠智慧產線跨出新的一步。

中鋼表示，扁鋼胚連鑄產線盛鋼桶定位追蹤系統是煉鋼廠邁入智慧化生產的第一步，接下來將水平展開至各連鑄機及其他應用場域，完成煉鋼廠盛鋼桶鋼液生產程序的完整自動化追蹤，逐步落實智慧產線建構及數位轉型工作。

中鋼近年積極推動高值化精緻鋼廠，繼 2020 年首座高爐建置煉鐵智慧平台、2022 年軋鋼三廠冷軋產線設置 AI 智能模組，上、下游製程陸續取得智慧製造成果後，目前也將工業 4.0 之人工智慧技術推動至中段煉鋼製程。

中鋼煉鋼製程主要是將廠內上游高爐熔煉的鐵水再精煉成鋼液，並依鋼種特性添加相關合金，並以「盛鋼桶」裝運鋼液接續連鑄製程，生產下游軋鋼產線需要的鋼胚。

此次中鋼自行開發的盛鋼桶影像辨識系統，主要採用攝影機串流影像作為依據，除了依照桶身編號數字影像來判定外，亦將不同類型盛鋼桶本身所具備的多部位特徵納入人工智慧辨別。

中鋼表示，近期已於兩條扁鋼胚連鑄產線完成第一階段試行，在中鋼公司煉鋼廠及電控處同仁的共同努力下，累計 1361 爐的辨識結果顯示，可以達到 98% 以上的正確辨識率。