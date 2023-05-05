〈富采法說〉需求回溫Q2好轉 下半年優於上半年

富采 (3714-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望後市，晶電、隆達紛紛指出，第一季將是今年谷底，整體來看第二季將優於第一季，今年逐季回溫，下半年優於上半年。

富采表示，第一季產能利用率藍光維持 40%、紅光 6 成、封裝 5-6 成，預計第二季整體產能利用率將會提升，藍光 5 成、紅光 7 成，封裝 6-7 成，毛利率也會小幅回升。

富采表示，由於每系客戶調整庫存，第一季 MiniLED 營收比重下滑至 10% 水準，范進雍表示，去年客戶第四季開始出現大幅調整狀況，經過一季之後本季拉貨狀況開始回升，第三季則更樂觀。

晶電董事長范進雍表示，目前整體需求回溫狀況不是很好，但看好 MiniLED、車用、顯示看板等應用持續回溫。隆達表示，車用業務布局優於預期，今年第一季已經開始出貨，並爭取更多歐美車廠驗證，目前車用產品涵蓋背光 / 顯示、感測與照明，車用比重目前已達到 10% 水準。

顯示看板方面，范進雍指出，中國解封後客戶下單持續在成長，公司顯示面板市占率也正在持續提升，其中 MiniLED 顯示看板下半年訂單狀況也樂觀。另外，植物照明急單湧入第二季、第三季訂單狀況樂觀，帶動照明業務營收提升。

感測部分，晶電與 Artilux 合作，目前穿戴裝置感測晶片市占率高，下半年有機會取得更多客戶，而隆達也看好感測將逐季成長，優於去年。

富采 4 月營收 18.49 億元，月減 6.79%、年減 37.4%，累計前 4 月營收 65.76 億元，年減 42%。

富采第一季營收 47.28 億元，季減 19.4%、年減 44.7%，其中 64% 為晶電，隆達 34.4%，另外還有晶成等事業，毛利率 -2.1%，較前季、去年同期盈轉虧，營益率 -28.9%，較前季惡化，較去年同期盈轉虧，稅後虧損 12.43 億元，較前季惡化、較去年同期盈轉虧，每股虧損 1.65 元。