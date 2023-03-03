〈天鈺法說〉董座：顯示器市場已落底 估緩步向上

驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 今 (3) 日召開法說會，董事長林永杰表示，顯示器市場的谷底已經到了，接下來會緩步向上，對產業看法樂觀審慎，與昨日群創 (3481-TW) 看法相近。

林永杰指出，現階段面板廠皆理智控制產能，加上終端需求如電視，已低迷一年多，筆電與手機也低迷近一年，預期需求會慢慢起來，且疫情過後也催生工控新需求，對顯示器產業有正向幫助，整體供應鏈供需也會漸趨健康。

細分各產品線，天鈺去年第四季迎來電視急單，隨著終端品牌庫存消化告一段落，加上面板廠稼動率控制妥當，品牌廠也覺得這是採購低點，電視訂單也延續至本季，預期將持續以整體解決方案 (驅動 IC 與 T-CON 及 PMIC) 出貨給客戶，並持續開發新品。

筆電方面，去年第四季未有急單，現在開始有些急單，但終端庫存水位還是偏高，因此與電視的狀況不同，整體客戶還是偏保守；手機則隨著中國恢復正常活動，也有機會帶動換機潮，看好兩大產品的庫存在這季或下季消化完畢。

其他產品線方面，天鈺 EPD 去年下半年幾乎沒有出貨，近期開始回溫，先前因市場因素遞延的終端客戶開始動起來，公司產品也正在驗證中；ESL 目前為止仍在銷庫存，但由於其成長趨勢，並不擔心短期庫存壓力，預期第二季、最晚第三季需求就會回溫，且客戶的三色、四色 ESL 也已打入美系零售商。

至於 PMIC，林永杰認為，需求下滑的幅度雖沒有像驅動 IC 這麼兇，但需求仍舊低迷，不僅中國廠低價搶單，德儀 (TXN-US) 也持續擴產回頭鞏固市場，但天鈺仍會持續推出新品，加上蘋果擬在下世代 iPhone 導入 Type-C，皆有助整體產業發展。