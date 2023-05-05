Fed再把利率調高1碼 一文掌握升息對中國股債匯房市影響

美國聯準會（Fed）周三（3 日） 如預期升息 1 碼，暗示將暫停緊縮腳步，並重申今年不會調降利率。經濟學家認為，此次 Fed 升息符合預期，以下將分別說明美國升息對中國股、債、匯、房市的影響。

中國股債市可能面臨衝擊

A 股市場周四收盤漲跌互見，滬指漲 0.82%，深成指跌 0.57%，創業板指跌 1.16%。

據《國際金融報》報導，華輝創富投資總經理袁華明表示，Fed 升息抑制美國經濟成長，並導致借貸成本上升，流動性壓力增大，並可能引發海外股債市波動。而外部需求減弱會加重中國出口壓力，外部市場波動也會影響中國股債市。

不過，袁華明強調，Fed 本輪升息對中國股債市的影響時間不會太久。首先，市場已經消化本輪 Fed 升息。從海外通膨數據和 Fed 本輪表述看，Fed 升息周期接近尾聲。如果下半年 Fed 調整貨幣政策方向，中國股債市的外部條件有望改善。其次，中國經濟和美國處於不同經濟周期，美國經濟步入衰退周期，中國經濟則在寬鬆流動性和「穩增長」政策環境下恢復成長，減緩部分外部壓力。

Fed 升息對匯市的影響較小

據中國外匯交易中心周四公布，銀行間外匯市場人民幣兌美元匯率中間價報人民幣 6.9054 元，較前一交易日上調 186 個基點。前一交易日，人民幣兌美元匯率中間價報人民幣 6.9240 元。

上海財經大學現代金融研究中心副主任奚君羊說：「由於這一次 Fed 的升息已在預期之中，所以，美元匯率的前期表現已經包含了對 Fed 升息的預期，此次 Fed 升息的消息對匯率的影響相對較小。同時，業界普遍認為 Fed 的升息周期已經接近尾聲，如果 Fed 未來沒有這種持續升息，那長期來看對外匯市場的影響也會比較小。」

奚君羊認為，現在美元指數處於歷史偏高水準，主因是美國現在的利率相對較高，支撐美元指數。未來 Fed 繼續升息的可能性下降，在這種情況下，美元指數可能就會更大程度上受美國經濟影響。美國經濟今年可能會出現一些不利變化，美元匯率可能會因此出現一定幅度貶值。

投資人要警惕後市房市風險

那麼，Fed 升息會給中國房市帶來哪些影響？「此次 Fed 升息對國內外房市都可能會造成一定的影響，但關於影響是否會持續，這需要根據後續的經濟數據和政策變化來判斷。」財經評論員張雪峰說。

張雪峰進一步表示：「對於國內房市而言，升息可能會導致房貸利率上升，進而影響購房者的購買力，從而對房市銷售產生一定的壓力；對於國外房市來說，升息可能會導致資金流向更加穩健的投資領域，從而對房市產生一定的影響。」

張雪峰預料，未來中國房市可能會繼續保持穩定態勢，但房市也可能會出現一定程度回落；國外房市受到升息等因素影響，可能會有所波動。他說，後市需要警惕的風險，包括政策風險、經濟風險、市場風險等。

同策研究院研究總監宋紅衛則說：「總體來看，Fed 升息對中國房市的影響力較 2019 年之前明顯下降，背後原因是人民幣政策與美國貨幣政策相關性明顯下降，在某些階段甚至政策相反。」

「但 Fed 升息對中國房地產市場在融資領域仍有一定影響，美國升息後，中國建商境外美元債的融資能力進一步下降。同時，Fed 升息通常情況下在一定程度上會造成人民幣貶值，中國建商償還美元債的壓力上升。」宋紅衛說道。