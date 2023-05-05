特斯拉中國再漲價 Model S、Model X售價調高人民幣19,000元

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 再度漲價，周五（5 日）宣布把全新 Model S 及全新 Model X 全系車型售價調高人民幣（下同）19,000 元，可望促使持幣觀望的潛在消費者，轉化為真實購買。

據《財聯社》報導，特斯拉中國官網顯示，全新 Model S 及全新 Model X 全系車型上調售價 19,000 元。具體來看，Model S 全輪驅動版從 789,900 元調整至 808,900 元；Model S Plaid 版本由 1,009,900 元調整至 1,028,900 元；Model X 全輪驅動版由 879,900 元調整至 898,900 元；Model X Plaid 版本價格由 1,039,900 元調整至 1,058,900 元。

特斯拉持續調整售價，周二上調中國、美國、日本、加拿大等國售價，把 Model 3、Model Y 在中國市場的售價調漲人民幣 2,000 元，在美國市場的售價則調高 250 美元。

今年以來，特斯拉價格調整更為頻繁。在美國，特斯拉已經七次調整售價。其定價策略也已經完全由傳統汽車行業的固定定價模式轉變為更接近航空、酒店業或叫車平台的實時定價模式。

上月特斯拉公布財報後，就宣布漲價。最新財報顯示，利潤率大幅下滑，毛利率跌破該公司此前設定的 20% 紅線，這也是九個季度以來，毛利率首次不到 20%。

特斯拉執行長馬斯克表示，將優先考慮電動車銷售成長，而不是利潤率。不過他強調，在可能的情況下，也會將價格調高價格。

開源證券研報認為，特斯拉此輪漲價可望為價格戰降溫，有望刺激需求回升，促使持幣觀望的潛在消費者，轉化為真實購買。