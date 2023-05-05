〈台股盤前要聞〉央行鷹派理事喊升1碼、520檔期北台推案量增 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，對於升息半碼或 1 碼，央行理事們各有看法，有理事提到，應儘量與國際間央行採取一致的做法，以 1 碼作為貨幣政策利率調整幅度；北台灣 2023 年房市 520 檔期新成屋、預售屋預估推案量約 1477.6 億元，較去年實際推案量年增約 21.17%。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

央行升息半碼或 1 碼？理事們這樣解釋

中央銀行昨 (4) 日公布 3 月 23 日第 20 屆理事會第 13 次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，對於升息半碼或 1 碼，理事們各有看法，有理事提到，一旦國內外經濟開始穩定成長，應儘量與國際間央行採取一致的做法，即以 1 碼作為貨幣政策利率調整的幅度。閱讀全文...

520 檔期北台灣推案量年增 21% 聚焦新北土城達 265 億元

據市調機構統計，北台灣 2023 年房市 520 檔期新成屋、預售屋預估推案量約 1477.6 億元，較去年實際推案量增加約 258.2 億元，年增幅約 21.17%，其中並以新北市推案量 738 億元爲重心，焦點在土城的「甲山林金城帝寶」、「美德市」兩大案。閱讀全文...

誠品松菸店接棒 24 小時書店 吳旻潔談勝出優勢及十大亮點

誠品生活 (2926-TW) 董事長吳旻潔昨 (4) 日公佈接棒誠品信義店 24 小時不打烊的新店點，松菸店以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出，下半年將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體擴大 3 倍、相當於敦南店規模，是一家「看得見天空晨昏雲影」的 24 小時書店。閱讀全文...

美系外資看好散熱產值逐年增 上調奇鋐、雙鴻目標價

美系外資出具最新報告指出，儘管今年伺服器出貨量小幅衰退，但散熱產業產值仍有望年增 13%，明年年增幅更達 29%，因此全面上調散熱廠目標價與評等，奇鋐 (3017-TW) 目標價從 108.35 元調升至 200 元、加碼買進；雙鴻 (3324-TW) 目標價也上升至 260 元；建準維持持有評等，目標價上修至 58 元。閱讀全文...

宏碁 Q1 每股賺 0.17 元 新設總經理由簡慧祥擔任

宏碁 (2353-TW) 昨 (4) 日公布第一季財報，稅後純益 5.15 億元，較前季虧轉盈、年減 76.9%，每股純益 0.17 元，庫存下降至 394.57 億元，另外，建碁董事長簡慧祥將成為新任宏碁總經理，管理台灣區業務，共同營運長黃資婷則將轉任企業顧問。閱讀全文...

佳世達斥 3.2 億元投資鐳洋科技 布局低軌衛星商機

佳世達 (2352-TW) 昨 (4) 日宣佈，已投資鐳洋科技 (Rapidtek Technologies Inc.)3.2 億元，雙方將在通路布局上強強結合，讓產品早日具備量產能力，聯手拓展低軌衛星全球商機。閱讀全文...

利率連五升影響承接意願 首季房屋拍賣移轉創同期新低

央行接連 5 次升息，3 月份五大銀行平均房貸利率來到 1.985%，2023 年房市第一季交易急凍，房市拍賣移轉量也同步下滑，今年第一季僅 816 棟，跟去年同期相比減少 19.5%，寫下統計以來同期新低紀錄，顯示承接力道也薄弱。閱讀全文...

