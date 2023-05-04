愛普*客戶庫存去化告段落 營收可望逐季增溫

愛普 *(6531-TW)今 (4) 日召開法說會，愛普 * 表示，IoT 事業已走出谷底，AI 事業持續耕耘 HPC 領域，客戶庫存去化已於第一季告段落，營收可望逐季成長。

愛普 * 表示，第一季營收下滑主要受市場庫存調節與傳統淡季影響，去年下半年起景氣反轉，持續至今年第一季，半導體產業處於庫存調整狀態，經過去年下半年的庫存調整，第一季庫存水位持續穩定下降，隨著客戶端庫存調整已近尾聲、並重啟拉貨，庫存週轉天數有望回至正常水準。

愛普 * 指出，3 月起部分應用開始回補庫存，包括穿戴式裝置及連接裝置等，客戶需求能見度提升，隨著客戶訂單逐漸回溫，庫存去化已於第一季告段落，後續業績可望成長。

從各事業部展望來看，IoT 事業部庫存去化已完成，預期業績將恢復成長，且持續有新應用、新技術進入設計導入階段，部份產品預計今年量產，預期未來 2 年會有較快速成長。

AI 事業部第一季因 VHM 晶圓處於應用轉換期，加上加密貨幣市場規模縮水，導致銷售下滑，但目前新一代加密貨幣 SOC 產品持續開發中，預計 2024 年導入量產。

愛普 * 目前 AI 事業應用逐步擴及 HPC 相關客戶，已啟動的 POC(Proof-of-Concept，概念驗證) 項目進展順利，新項目也正洽談中，預期公司記憶體技術將逐步進入 HPC 等主流市場。