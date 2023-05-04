散裝業正德Q1獲利年減近7成 將辦現增+發債優化船隊

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，單季稅後純益 7643 萬元，年減近 70%，創 7 個季度來低點，每股純益(EPS)0.32 元；正德表示，董事會通過將以現金增資和發行無擔保可轉換公司債，預定增資 30,000 仟股，屆時股本也將由目前 23.8 億擴大到 26.8 億元。

正德說明，辦理現增除員工認購 10% 外，將保留 10% 採公開申購方式公開銷售，原有股東認購 80%，而增資資金主要用以轉投資子公司，支付建造新船船款，以及償還 11 月將到期的有擔保普通公司債。

正德第一季合併營收 2.57 億元，年減 30.82%，營業利益 0.9 億元，年減 45.98%，反映市況走疲。

展望後市，由於正德於 2021 年訂購 6 艘 4 萬噸輕便型高規格節能減碳散裝輪 (Handy/40,000DWT)，前 2 艘已於 3 月和 4 月如期交付，分別與日本和加拿大租家簽訂 5 年長約，其餘船舶也將逐季陸續交付，正德看好，今年新加入的 4 艘新造船，可填補去年處分船舶後產生的營收缺口。

截至目前為止，正德船隊達 16 艘，仍逐步優化中。

對於散裝市況，正德表示，隨著通膨緩和、中國解封帶動整體經濟動能活絡，預期航運景氣下半年有逐步回升的機會。

而就正德來說，以期租 (TC) 的營運模式較不受景氣波動影響，反而今年是脫胎換骨的一年，原有較小型和中古船均已在去年高價時處分，目前逐季交付的環保節能新船，有助於營運逐季擴大規模，並維持合理穩定利潤。