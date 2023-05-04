戶外用品出貨放緩 八貫4月營收2.1億元雙減

八貫 (1342-TW) 今 (4) 日公告 4 月營收 2.1 億元，月減 11.27%、年減 3.6%，累計前 4 個月營收 8.6 億元，年增 2.2%，公司表示，4 月營收動能減緩主因戶外產品出貨減少所致，不過預計第二季醫療、航太救生與軍工及其他三大產品線皆可維持穩健成長出貨表現。

八貫預期，戶外產品 6 月拉貨動能將可望回溫，預計下半年隨著新產品與新廠新產線陸續到位，營運表現可望優於上半年。

八貫前 4 個月營收儘管營收與去年持平，不過高毛利產品線營收皆較去年同期成長，醫療、航太救生與軍工三大產品線營收比重已攀升至 46.8％，年增 9 個百分點，帶動稼動率仍維持高檔，戶外產品線成長動能也正逐步起色。

八貫已打進軍工供應鏈，公司指出，軍用裝備防彈背心外罩將出貨至 2024 年第一季，近期已開始洽談新一季度合約，輕量化逃生滑梯用布則在 4 月中順利通過波音及空巴的測試，等候訂單需求確認。

新產線部分，八貫指出，第三台淋膜機、17 台智能型高週波機台預計分別在下半年、明年第一季投入試量產，總產能將逐步拉高，且八貫積極開拓新客戶與新產品應用，隨著產能擴增逐步到位，中長期營運穩健發展。