八貫Q1稅後純益續寫同期高 每股賺1.49元

八貫 (1342-TW) 今 (25) 日公布第一季財報，受惠軍工、醫療與航太救生布局發酵，第一季營收續增，獲利走強，不過受匯兌損失影響，第一季稅後純益 1.03 億元，季減 25.8%、年增 0.55%，仍較去年同期略增，每股純益 1.49 元。

八貫第一季營收 6.37 億元，季減 9.9%、年增 3.46%，毛利率 28.29%，季減 3.08 個百分點、年增 3.18 個百分點，營益率 20.68%，季減 4.9 個百分點、年增 3.09 個百分點，稅後純益 1.03 億元，季減 25.8%、年增 0.55%，由於加權平均股本增加，每股純益 1.49 元較去年同期略減。

八貫表示，第一季產能保持滿載，醫療、航太救生與軍工產品線總計營收比重提高至 46.8%，較去年同期約 35.8% 明顯成長；稅後純益受業外匯兌淨損 565 萬元影響，同時去年同期匯兌利益 1605 萬元。

展望後市，八貫認為，第二季戶外產品線拉貨動能平緩，但輕量化逃生滑梯用布已在 4 月中順利通過波音及空中巴士測試，下半年起著隨新產品開發可望逐步開花結果，加上新廠新產線陸續到位，營運表現可望優於上半年。

產能部分，八貫表示，新產線的第三台淋膜機、17 台智能型高週波機台預計分別在下半年與 2024 年第一季投入試量產，屆時總產能將逐步拉高，中長期營運穩健向上。