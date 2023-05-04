台股重返15600點 外資續站賣方 三大法人賣超12.8億元

美國聯準會周三升息 1 碼，美股走弱，台股今 (4) 日早盤走勢，不過，隨著族群快速輪動，生技股挺身而出，多頭力道不墜，終場上漲 55 點，收 15609.03 點。外資續站賣方，三大法人合計賣超 12.8 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資持續賣超 31.58 億元，連二賣；投信續挺台股，買超 17.86 億元，連六買；自營商轉買超 0.91 億元。三大法人合計賣超 12.8 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 小漲 0.4%，收 498 元，仍未能重回 500 元大關，聯發科 (2454-TW) 則下跌 1.76，收 668 元，鴻海 (2317-TW) 小跌 0.47%，收 105 元。其他包括日月光投控 (3711-TW)、研華(2395-TW)、台達電(2308-TW) 也收紅。

生技族群帶領多頭上攻，和康生 (1783-TW)、明達醫(6527-TW)、訊聯(1593-TW)、創源(4160-TW)、盛弘(1781-TW)、聿新科(4161-TW)、久裕(4173-TW)、奈米醫材(6612-TW) 等多檔個股狂飆漲停，科妍、保瑞 (6472-TW)、中裕(4147-TW) 飆漲超過 8%。

