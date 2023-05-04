香港通過財政預算案 高盛將全年經濟成長預測上修至6%

香港立法會周三（3 日）通過財政預算案，今年預算案的目標是鞏固經濟、撐消費，且預算案顯示政府官員預測今年全年經濟成長介於 3.5%~5.5%，但高盛更樂觀，把全年經濟成長預測上修至 6%。

據深圳衛視旗下《直新聞》報導，香港特區立法會周三以 82 票贊成、1 票棄權、0 票反對的票數，通過 2023-2024 年度財政預算案撥款條例草案。

香港財政司司長陳茂波在二讀發言時說，雖然香港今年初出口下降，但香港與中國恢復通關，加上航運力開始復甦，香港服務輸出增加 16%，且在餐飲、零售等私人消費增加下，成功抵銷出口下滑衝擊。

「今年第 1 季較去年第 4 季好；今年第 2 季較第 1 季好；今年較去年好」。陳茂波說。他表示，預算案預測今年經濟成長介於 3.5%~5.5%，但他認為，未來香港仍面臨不少挑戰，包括高息環境和銀根偏緊，要做好風險管理，且人力與土地供應仍偏緊。

他並說，今年全球經濟顯著惡化，包括中美關係、烏克蘭戰爭等地緣政治引發的風險，全球高通膨導致利率上升，以及美國銀行業者倒閉，引發金融市場震盪。

陳茂波指出，今年預算案的目標是鞏固經濟、撐消費，故政府仍決定派發消費券，理由是在經濟復甦初期，民眾仍需要政府幫忙，但在財政壓力下，政府需減少消費券金額。

高盛周三亦表示，把今年香港經濟成長預測上調至 6%。高盛說，上季香港經濟表現優於市場原估，原因是政府取消社交距離措施，以及香港與中國全面通關後，私人消費成長強勁。高盛表示，隨著入境旅遊進一步升溫，以及政府發放消費券，預估香港第 2 季經濟將持續復甦。

渣打銀行也把香港全年國內生產毛額（GDP）預測上修至 3.6%，原先為 3.2%。瑞銀更兩度調高香港經濟預估，最新預測為經濟擴張 3.8%。