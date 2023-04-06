人山人海！通關後首個長假 香港人全都出來了

今年的清明節（4 月 5 日）和復活節（4 月 10 日），是香港恢復正常生活後的首個長假期，中間僅相隔一個工作日，上班族只要請一天假，便可以享受連續六天長假，很多人趁機外出旅行。

據《香港商報》報導，香港機場周三（5 日）早上擠滿了外出旅遊的旅客，航空公司櫃位出現長長人龍，等候辦理登機。不少民眾計劃赴日本旅遊，有夫婦請假一天，周三起一連六日前往東京觀光，期待到箱根泡溫泉。

另有一家四口計劃到大阪旅遊，小朋友說，昨晚興奮到睡不著覺，想著日本美食，想泡溫泉。也有家長說，近日日本機場人流較多，預估需要等候二至三小時才能入境，已經為子女準備零食。

西九龍高鐵站周三也是熱鬧滾滾，擠滿北上人潮，大批市民計劃搭高鐵北上旅遊，離境闡口一度出現排隊人龍。

有市民一行 12 人乘坐高鐵到貴陽旅遊六天，他們表示高鐵快捷方便，亦可由香港直達，適逢當地花季，期待到當地觀光。

也有不少市民選擇回鄉祭祖，因為疫情緣故，大多數香港民眾過去三年都沒回去祭祖，今年是疫後通關的第一個清明節，因此民眾都趕著回鄉。

香港入境處早前預計，本月 1 日至 10 日將有約 900 萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中經國際機場出入境人次亦逾百萬。