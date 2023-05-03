研華Q2營收估與首季相當 雙率略降

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (3) 日召開法說，預計第二季營收約持平首季、可望年增 1.2-4.8%，毛利率及營益率估將較首季下滑，不過下半年接單動能可望回溫，產能方面，則規劃在台灣及日本擴產。

研華表示，第二季若以 1 美元兌新台幣 30.4 元的匯率情境下預估，營收為 5.6-5.8 億美元，約新台幣 170.24-176.32 億元，以中位數 173.28 億元來看，約持平首季 173.96 億元，或微幅增減，與 168.24 億元相比，則年增 1.19% 至 4.8%。

獲利率方面，研華預估第二季毛利率區間約 37.5-39.5%、營益率則落在 17-19%，不過，雙率高標均低於首季的 39.7% 及 20.1%。

研華表示，首季整體接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 0.82；三大區域 BB 值部分，歐洲及北美市場動能略為趨緩，中國市場 BB 值則趨近 1 倍，為解封後首度增溫。估計隨著缺料逐漸改善、供應商庫存調節告終，下半年整體接單比值可望回歸常軌。

另一方面，研華持續擴大全球布局，除了北美總部 4 月下旬開工動土外，日本也將進行擴產，預計產能將增 30%，台灣也規劃再新增一條產線。目前研華產能來看，中國昆山有 11 條產線、台灣 9 條、日本北九州 4 條。

而因應兩岸地緣政治風險，研華也在東南亞地區與第三方廠商洽談代工和生產，若未來客戶有疑慮，可以在日本及馬來西亞生產。