碳權交易所恐延期 林修銘坦言：最晚9月底上路

原定 7 月上路的碳權交易所可能延後到 9 月才能上路，證交所董事長林修銘今 (3) 日坦言，碳權交易所 7 月上路可能來不及，但強調最晚會在第 3 季底，也就是 9 月時上路。

立委邱志偉質詢時提到，碳權交易有其時程規劃，應該「減碳在前、交易在後」，但目前碳費的子法規還在制定中、碳費也還沒譜，以國際經驗來看，必須要有碳盤查、碳費出爐後才能有碳權交易，但證交所卻說 7 月就能上路。此外，他也提醒，政府應慎防碳權交易變成詐騙吸金的新名目。

對於碳權交易所成立時程，身兼碳權交易所董事長的林修銘則表示，碳權交易所成立需考量送交董事會的程序，坦言 5 月開董事會，7 月成立時間上恐怕來不及。

至於碳權交易所何時可以上路？林修銘對此則說，最快可能在第 3 季底，也就是 9 月才能上路。

林修銘也表示，確實有很多中小企業對於碳權概念相當陌生，也會擔心碳權遭利用做為詐騙工具的疑慮，關於這點證交所會密切關注，目前碳權交易所最重要的業務就是提供「碳諮詢」服務。

根據證交所規劃，碳權交易所初期規劃資本額約 5 到 10 億元，其中證交所持股比可能略高於 50%，甚至可能拉高到 6 成，而國發基金則是扮演純投資角色。

碳權交易所董事長將由證交所董事長兼任，目前員工大約 10 名，除提供碳權交易外，也將提供企業諮詢服務，因此員工必須具備淨零碳排及環保等相關專業。