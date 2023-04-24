碳權交易所預計7月底成立 國外碳權交易先上路

台灣碳權交易所最快 7 月底即將問市，證交所董事長林修銘今 (24) 日表示，為滿足中小企業需求，碳權交易所初期交易標的將由國外碳權先上路；至於國內碳權則因涉及「氣候變遷因應法」子法，必須要等明 (2024) 年才能交易。

在 2027 年碳邊境調整機制 (CBMA) 上路後，台灣出口產業將首當其衝受影響；另外國際電子大廠，例如蘋果就要求供應鏈廠商必須在 2030 年，在淨零碳排達到一定的程度，因此碳權交易所的成立有相當急迫性需求。立法院財委會今天赴證交所考察，碳權交易平台的籌設也成為立委關注焦點。

根據證交所規劃，碳權交易所初期規劃資本額約 5 到 10 億元，其中證交所持股比可能略高於 50%，甚至可能拉高到 6 成，而國發基金則是扮演純投資角色。

林修銘還說，碳權交易所董事長將由證交所董事長兼任，目前員工大約 10 名，而證交所除提供碳權交易外，也將提供企業諮詢服務，因此員工必須具備淨零碳排及環保等相關專業。

林修銘補充，碳權交易所主管機關為環保署，初期交易標的將以國外碳權為主，而國內碳權交易因涉及「氣候變遷因應法」的子法立法，因此最快也要等明年才會開始交易。

但他也強調，台灣的碳權交易所的主要功能是扮演交易平台，因此不會像國外的碳權交易所提供金融商品交易，換言之，我國的碳權交易不會成為金融商品，進入次級市場繼續交易。