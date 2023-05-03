〈中砂法說〉Q2營收持平看 3奈米鑽石碟逐季放量

鑽石碟大廠中砂 (1560-TW) 今 (3) 日召開法說會，展望後市，經營層表示，第二季營收約與上季相當，預期下半年緩步回升，其中，3 奈米鑽石碟配合客戶需求增加，出貨量可望逐季提升，多少彌補成熟製程稼動率降溫的影響。

細分三大產品線，中砂指出，今年砂輪、鑽石及晶圓事業部受客戶需求減緩影響，全年業績與去年同期相比，恐分別呈現年減 5% 至年增 5%、年減 5% 至 10% 以及年減 0 至 10%。

鑽石事業部方面，中砂坦言，第一季不論是台灣或是國外客戶，需求全面下滑，唯一正向的是大客戶對 3 奈米鑽石碟的需求增加，季增達 46%，5/3 奈米佔鑽石碟營收比重自上季的 38.6% 提升至 50.3%，並預計下半年出貨比重有機會進一步提升。

晶圓事業部因先前擴產幅度有限，第二季稼動率維持滿載、營收大致持平上季，測試晶圓平均銷售單價 (ASP) 也因應客戶營運，調降 5-15%、回到去年首季的水準，加計匯率影響等，事業毛利率遭壓抑。

至於砂輪事業部，中砂除傳統氧化鋁等，先前耕耘的 ABF 載板應用近幾年需求顯著增加，透過使用鑽石鍍膜強化壓頭，減少沾黏錫球的機率，看好客戶下半年需求可望回溫，以及新拓展的中國客戶，進一步降低對工具機業的依賴。