〈世界法說〉Q2營收估季增17% 審慎樂觀看Q3

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今(3)日召開法說，隨著晶圓出貨量增加 20%，預估第二季營收將季增逾 17%，毛利率可望持穩，但預期大部分客戶庫存修正將在上半年告段落，對第三季審慎樂觀看待；另外，因應市場需求放緩，將延後晶圓五廠新產能開出時間至明年初。

世界先進預估，以 1 美元兌換新台幣 30.4 元匯率假設，第二季營收介於新台幣 94-98 億元間，以中間值 96 億元計算，估季增約 17.26%，毛利率 29-31%，營益率 16.5-18.5%。

世界先進總經理尉濟時指出，部分客戶本季對公司晶圓需求逐漸回升，大小面板驅動 IC 營收占比將增加，但整體終端市場需求仍相對疲弱，有些客戶正在進行庫存調整，訂單能見度仍維持 3 個月，預期第二季產能利用率將提升約 4 個百分點。

財務長黃蕙蘭說明，第一季產能利用率約 57-59%，第二季可望拉升至 61-63%。

對於第二季毛利率，財務長黃蕙蘭解釋，雖然產能利用率提升，晶圓出貨量也增加，但由於提供客戶更多優惠與先前建立的存貨出貨，預期平均銷售單價會下滑 4-6%，加上電費調漲影響毛利率 0.5 百分點。

世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞預期，筆電與消費性產品庫存調整可望在第二季底告段落，有些可能延展至第三季，對第三季審慎樂觀看待，庫存修正後，需求回復情況還不是很明朗，復甦力道仍須觀察。

世界先進今年資本支出維持 100 億元，原先預計今年產能將增至 339 萬片八吋晶圓、年增約 8%，不過，為因應市場需求放緩，將延後晶圓五廠部分產能開出時間，因此今年產能預計為 335.2 萬八吋晶圓，相當於年增 6-7%。

世界先進晶圓五廠 4000 片產能擴充計畫，將延至 2024 年初，相關機器設備今年底陸續到貨，明年初目標月產能達 1.5 萬片。

