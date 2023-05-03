「報稅指南」手機報稅重點懶人包

繳稅是每個公民的義務和責任，因為是政府維持社會運轉所需的財源之一，有了這些稅收，政府才能推動各項公共服務、維持國家安全、平衡社會不平等、支持經濟發展等，有助於確保社會的運作和繁榮。

同時對於我們每個辛苦上班族來說，「五月報稅季」也是回頭檢視自己辛苦工作一年下來「成績單」的最佳時機點。永誠資產管理處帶你一次瞭解看 2023 年報稅有哪些新制懶人包。

報稅時間及通知書

繳稅時間是 112 年 5 月 1 日~ 5 月 31 日，也就是你現在就可以開始報稅。如果去年是採線上登錄完成申報及適用稅額試算服務，在今年就不會收到紙本資料，而可以上網下載試算書、或是手機報稅。

政府推宅報稅加碼抽獎

財政部鼓勵民眾網路報稅，各種申報附件今年首度可直接透過網路上傳，不必透過郵寄，為了推廣網路報稅，無論是手機或網路申報都可參加抽獎活動，獎金最高 20 萬元，用手機申報還可以加抽 500 元電子禮券，並且人工申報的退稅時間延後至第二批退稅，直到十月底退稅額才會入帳，希望民眾能藉此改變報稅習慣。

手機報稅 3.0 新增現金繳稅

現在政府鼓勵網路報稅加上人手一台手機，所以在手機報稅上升級功能，讓報稅更輕鬆了，增加三大功能包括：

1. 現金繳稅：納稅義務人申報完成後，可列印手機報稅系統產出之繳款書電子檔繳納稅款；如自行繳納稅額為 3 萬元以下者，亦可取得繳納單編號，利用四大超商多媒體資訊機列印後臨櫃繳納。

2. 提供手機報稅「申請延分期繳稅服務」：納稅義務人可介接至財政部稅務入口網（網址：https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain）申請。

3. 新增「附件上傳」：試辦納稅義務人採網路申報綜合所得稅應檢送之相關附件資料，可透過申報系統上傳（上傳容量：10MB / 戶），系統開放至法定結算申報日止，如有未及送交者，應於結算申報截止日後 10 日內送交戶籍所在地稽徵機關。

透過以下 5 步驟，簡簡單單就可以報稅囉！

驗證身分 (可選擇行動電話認證、戶號 + 查詢碼及行動自然人憑證進行驗證) 填寫基本資料 (系統自動帶入資料，亦可由納稅人自行增刪配偶、受扶養親屬資料) 確認稅額（系統自動計算繳退稅金額，還可查看、下載、編修所得及扣除額資料） 繳退稅 (提供 2 種退稅方式及 6 種繳稅方式，其中活期儲蓄存款帳戶繳稅限以行動自然人憑證驗證者方可使用) 申報完成 (申報結果及下載收執聯，如選擇現金繳稅者可取得繳款書電子檔)

繳稅、退稅方式

選擇繳稅方式：行動支付／電子支付帳戶、委託取款轉帳、信用卡、ATM、活期（儲蓄）存款帳戶（限行動自然人憑證）、現金或票據（申請延／分期繳稅），其中金片金融卡需用電腦繳稅，而退稅方式可直撥轉帳退稅、憑單退稅，其中退稅時間也有分批次：

報稅新制調整

1.2023 報稅免稅額、課稅稅率門檻調整

免稅額：從 8.8 萬元調高至 9.2 萬元。（本人或配偶、受扶養直系親屬滿 70 歲為 13.8 萬元）

每人基本生活費：從 19.2 萬元調高至 19.6 萬元。

課稅級距：適用稅率 5% 的所得淨額從 54 萬元以下放寬至 56 萬元等整體上調。

2. 報稅標準扣除額、特別扣除額調升

標準扣除額：單身者從 12 萬元調高至 12.4 萬元，與配偶合併申報者從 24 萬元調高至 24.8 萬元。

薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額：從 20 萬元調高至 20.7 萬元。

3.2023 受疫情影響者

醫事人員得直接按原訂費用率之 118.75% 計算〔藥師之健保收入（含藥費收入）費用率由 94% 提高為 97%]

非醫事人員（例如：執行業務者及私人辦理補習班、幼兒園與養護、療養院所因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響）2022 年度適用之費用率得予調增，2022 年度收入總額較 2021 年度、2020 年度或 2019 年度任一年度減少達 30% 者，其適用之費用率得按原訂費用率之 112.5% 計算。

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