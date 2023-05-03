美經濟衰退疑慮加深 指數下跌壓力沉

台股周二在傳產股撐盤、生技族群等中小型股逆勢走強，帶動指數翻紅震盪，終場上漲 57.3 點，收在 15636.48 點，收復季線，不過美經濟衰退疑慮加深，美股四大指數收黑，台積電 ADR 也跌逾 1%，台股今日面臨沉重壓力。

美國聯準會公布利率決定前，兩家區域銀行賣壓洶湧，市場對陷入困境銀行的憂慮再起，銀行股再度重挫，美股週二全面下挫，道瓊一度崩跌超 600 點，終場收黑近 370 點，那指與標普下跌超過 1%，費半指數跌幅 0.74%。

台股 5 月的第一個交易日，在高價股、傳產股、中小型題材聯手下，加權指數突破 15600 點，終場上漲 57.3 點收 15636.48 點，突破季線 15630 點壓力，成交量 2243.55 億元。三大法人買超 68.94 億元，投信小買 10.28 億元、連四買；外資、自營商則同步寫下連二買，分別加碼 35.44 億元及 23.11 億元。

市場消息方面，矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (2) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，第二季 8 吋、12 吋產能鬆動，稼動率由滿載降至 9 成以上，營運可能面臨挑戰、將不如第一季，但預期下半年需求可望復甦。

25 家美國國防承包商組成的代表團，預計今日出席台美國防產業合作論壇。政院強調，該團是來選擇合作的供應廠商，台灣也要爭取航太工業的商機。據了解，也會與台灣無人機廠商開會，探討如何強化無人機能量。