台股站回季線 外資敲進伺服器代工族群 狂買近4.6萬張

台股今 (2) 日終場上漲 57 點，收在 15636 點，接連站回十日線與季線，三大法人全部站買方，外資期現貨同步做多，特別看好伺服器代工廠包括鴻海、緯創與廣達，合計敲進約 4.6 萬張。

三大法人今日合計買超 66 億元，外資加碼 33.88 億元，自營商也買超 23.11 億元，兩者同樣連二買，投信則買超 8.91 億元，已連四買；期貨方面，外資加碼多單、多單未平倉口數增加至 14101 口。

觀察外資買超對象，多為伺服器代工廠與機電族群，尤其看好鴻海在伺服器代工的地位，大買近 2.4 萬張，為今日買超冠軍，緯創、廣達也分別達 1.4 萬張、8500 張，其他如東元、大亞、元太、群創都入列買超前十名。

隨著最新 SCFI 報價跌破千點，外資賣超瞄準貨櫃雙雄，大賣長榮與陽明 2.1 萬張、1.7 萬張，強漲的機電族群則呈現兩樣情，逢高調節亞力與中興電，合計達 1.2 萬張，且由於美國聯準會傳出有意再度升息，外資也提款元大美債 20 年、元大 AAA 至 A 公司債等。

投信、自營商今日與外資有志一同，看好伺服器代工廠緯創，合計加碼 8200 張，自營商也逢低承接面板雙虎，買進群創、友達約 4800 張。