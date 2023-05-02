華碩血壓應用軟體通過衛福部認證 將導入VivoWatch智慧手錶

華碩 (2357-TW) 今 (2) 日宣布，血壓應用軟體已通過衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA) 核准，取得醫療器材軟體許可證，成為台灣首款自主研發的健康穿戴血壓應用軟體，未來 ASUS VivoWatch 系列智慧健康錶用戶可監看個人血壓變化，也能提供醫事人員做為常規性檢查的血壓趨勢。

華碩表示，血壓應用軟體可搭配相容的華碩智慧健康錶 ASUS VivoWatch 使用，可建立、紀錄、儲存、顯示血壓趨勢資訊，量測穿戴者的收縮壓、舒張壓，用戶更新 ASUS HealthConnect 即可啟用此功能，其中 VivoWatch 5/SP 更新版本已於 Google Play Store、Apple Store 上線。

華碩表示，血壓應用軟體運用 VivoWatch 指尖式電學 / 光學雙感測器所蒐集到訊號的時間差，計算心臟跳動時血液在動脈血管中的流動速度、血管壁產生的壓力狀況，精準度較單一感測器優化 12% 以上，同時亦符合 AAMI/ANSI/ISO 81060-2 等非侵入式血壓計國際標準。

衛福部國民健康署調查顯示，國內 20 歲以上民眾的高血壓盛行率為 24%，平均約每 4 人就有 1 人罹患高血壓，並且有高達 37% 的高血壓患者不知道自己血壓過高；因此除了規律的生活型態、減鹽、減重、從事運動，定時測量血壓將能及早發現異常，降低心血管疾病與中風風險，維持身體健康。