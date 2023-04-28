華碩ROG Phone 7即將開賣 五大電信指定資費0元入手

華碩 (2357-TW) 今 (28) 日宣布，制霸電競手機戰場的 ROG Phone 7 宣布將在 5 月 2 日於五大電信開賣，搭配指定資費方案購機優惠 0 元起，體驗飆速遊戲快感，搭載對稱式雙正面立體揚聲器、全球首創空氣動力風扇內建重低音喇叭，安裝後將變身為 2.1 聲道隨身劇院。

華碩全球副總裁林宗樑表示，滿足遊戲還不夠，還要提供頂級的娛樂體驗是電競手機的趨勢，因此 ROG Phone 7 定位為最佳電競娛樂旗艦機，將顛覆消費者認知，另外，此次 ROG Phone 7 預購隔天即出貨。

華碩表示，ROG Phone 7 Ultimate 將同步在 2 日中午開放鐵粉網站預購，登錄送「娛樂禮包三選一」，專賣店交機再贈延長保固半年，橫跨遊戲、音樂、動漫領域，享受凌駕市場的強悍效能及舒適體驗。

華碩表示，ROG Phone 7、ROG Phone 7 Ultimate 以前衛潮流外型佔據玩家心，採用高通 Snapdragon 8 Gen 2 旗艦級處理器，搭配升級版獨創六層散熱設計，替不同遊戲時長提供智慧降溫效果。

另外，ROG Phone 7 Ultimate 額外搭載空氣動力散熱閥，裝上風扇後，連動開啟機身散熱閥，引入高速冷氣流直送手機內部，空氣動力風扇擁有雙面風道設計，正上方涼風直吹，替螢幕溫度降低 8°C，遊戲手感更佳。

