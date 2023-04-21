雲豹能源響應地球日 認養桃園海岸線淨灘

雲豹能源 (6869-TW) 作為全方位發展的再生能源品牌，在世界地球日前夕，舉辦「淨灘愛地球、守護綠生態」活動，認養桃園市永安漁港北岸第一段海岸線，由董事長賴勁麟率領全體員工前往淨灘，齊心合作為海岸線減少 200 公斤的廢棄物，為減碳付出實際行動，逐步實現淨零碳排。

雲豹能源表示，成立迄今整合再生能源上中下游產業鏈，完成多項建置，包括太陽光電開發持有裝置量逾 500MW，與離岸風電台灣隊合作海盛風場 (Formosa 4) 也獲配 495 MW，在售電平台項目也協助企業客戶綠電轉供，累計簽約轉供達 8 億度，對照去年全台綠電轉供度數 11 億度，凸顯公司在綠電產業的紮根。

此外，根據世界地球日發布塑膠污染十大真相，每年有 800 萬公噸的塑膠進入海洋，足以堆滿全世界海岸線，雲豹能源深耕桃園地區，不論是太陽光電、儲能案場開發建置或選擇桃園作為雲豹職籃隊的主場，因此認養桃園永安漁港北岸 500 公尺海岸線淨灘，動員南北區全體同仁參與淨灘。

全體員工彼此合作、齊心協力之下，共清理出寶特瓶、保麗龍、廢棄漁網、塑膠與瓦斯桶等 200 公斤的海洋廢棄物，幫助海岸線恢復整潔樣貌。賴勁麟指出，公司積極投入綠能發展，不只以多元方式發展再生能源，更身體力行守護生態環境，透過不同永續活動擴大減碳影響力，朝向國際接軌之目標邁進。

雲豹能源經營綠能事業、善盡企業社會責任，並鼓勵員工從小地方著手，例如減少碳足跡、減少用電、減塑等動作，也持續透過體育推廣與綠能公益活動發揮企業影響力，以多面向環境友善體驗，企業員工用行動為環境永續盡一份心力，為下一代擘劃更美好的未來。