智邦宣示2030年碳排減半 2050年達淨零碳排

智邦 (2345-TW) 今 (21) 日舉行智邦零碳鏈計畫供應商分享大會，並在世界地球日前夕宣示 2050 年淨零碳排、2030 年碳排減半的目標，也與供應商夥伴凝聚共識共同擘劃 ESG 永續減碳行動計畫，強調未來 ESG 永續減碳在智邦集團整體供應鏈管理中的重要性。

智邦董事長林明蓉表示，公司始終致力於多項永續發展行動，其中就包括積極推動綠色製造與綠色供應鏈管理，ESG 是企業對社會群體的責任，也是企業自身長期發展的基礎，因此，智邦在 ESG 落實上將會與供應鏈合作夥伴共同努力達成減碳淨零的目標。

智邦表示，預計公司 2030 年達到碳排放減少 50%，並在 2050 年達到淨零碳排，未來將以綠色採購策略主軸，其中涵蓋範圍包括責任生產、綠色產品設計、及在地供應優化等，智邦將攜手關鍵供應商進行綠色產品設計，落實在地供應綠色優化。

天來集團董事長陳來助也表示，企業要落實淨零承諾不能只停留在碳盤查，如何利用科技、驅動產業再創新才是解方，破壞性創新正在帶來巨大商機，智邦與舞雲智網合作規劃零碳轉型系列課程，以共創模式協助企業及早因應訂定其減碳願景、溫室氣體盤查、能源管理及數位轉型等目標，共同因應氣候變遷衝擊，化危機為轉機並掌握商機。

AWS 台灣暨香港總經理王定愷表示，AWS 與智邦科技合作打造智慧能源監控系統，讓製造業者可透過雲端平台與 IoT 服務，簡化工業設備資訊的收集、整理和分析，並以直覺可視化方式呈現，使業者掌握設備用電狀態，從而制定精準的能源使用策略。

智邦表示，相信企業需要承擔社會責任，並為保護環境和地球的未來做出貢獻，未來將繼續推動可持續發展的最佳實踐，以確保其業務與環境之間的平衡，繼續加強 ESG 的實踐和管理，與各方攜手共同推進可持續發展的目標。