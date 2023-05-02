台版晶片法子法預告 會計師提醒留意三重點

經濟部 1 日預告產業創新條例第 10 條之 2 的子法規 (俗稱台版晶片法)，資誠聯合會計師事務所提醒，業者應注意關於前瞻研發及先進製程定義、稅率及數額計算須以稽徵機關核定為準、經審核不符資格者在接到審查結果後一個月內申請變更為適用產創條例第 10 條研發投資抵減或第 10 條之 1。

根據經濟部預告的產業創新條例第 10 條之 2 的子法規，「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」草案，規劃研發費用達 60 億元、研發密度達 6%、購置用於先進製程之設備支出達 100 億元為申請門檻，預告 30 日。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，公司應特別留意前瞻創新研發與先進階製程的定義及符合前瞻創新研發活動種類等，申請時提供說明及佐證資料，例如公司產品、服務於國際市場占有率、排名、進出口貿易、其他可供佐證其影響力等，

林巨峯進一步指出，所謂的前瞻創新技術及高階製程的定義，是指前瞻創新研發，是指公司投資國內、外尚未全面具體成熟，但具有未來競爭優勢的國際領先技術；或公司針對國際市場相對成熟的技術，投入創新應用研究發展，使得該項技術產生領導型技術或開發新型態應用等。

至於先進製程，指公司投資於尚未成熟，但未來將可商業化量產的前瞻領先技術，或公司就已經達商業化量產的成熟製造技術，再投入創新性的應用。

至於是否符合創新研發或先進製程，經濟部將成立審查小組綜合評估當時產業發展情形予以審查。

林巨峯指出，適用資格條件所要求的研發費用達 60 億元、研發密度達 6%，及有效稅率達標準以上，相關數額計算皆以稽徵機關核定數為準；另計算有效稅率時，海外分公司所繳納的海外所得稅額不得列入分子計算，因其非屬國內繳納稅款。

但要注意的是，如果經審核不符資格條件者，應注意在接到審查結果後一個月內申請變更為適用產創條例第 10 條研發投資抵減或第 10 條之 1 智慧機械投資抵減。