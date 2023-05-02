印度下架中國遊戲開啟藍海商機 大宇資吃雞手遊7月南亞上線

中印近年衝突四起，印度去年宣布踢出中國所有遊戲，大宇資 (6111-TW) 搶占印度藍海商機，今 (2) 日宣布將進軍印度市場，推出南亞吃雞手遊「掠奪者」，6 月將事前登陸，估可達 400 萬人次，是台灣天堂 M 的 4 倍，7 月上線預估第三季開始挹注營收。

大宇資表示，印度去年強制將中國遊戲踢出市場，絕地求生、FreeFire 等大型遊戲都遭下架，印度市場進入藍海市場、當地遊戲缺口龐大，鑒於印度市場吃雞是主流遊戲類型，去年開始便與烏克蘭開發商合作，不過隨後遇上俄烏戰爭找上印度開發團隊。

大宇資表示，今年已正式在孟買建立印度總部，投資上億元並與印度團隊合作開發，預計 6 月初將會在南亞地區事前登錄，預計將會達到 400 萬人次，7 月正式上線，第四季將推出另一款日本代理動作手遊。

大宇資也預計將手遊新增電競賽事，公司表示，將在印度國慶推出賽事，還會搭配賭盤機制；不包含印度遊戲，今年單機也會再發 4 款，但今年著重在印度市場佈局。

大宇資指出，印度市場對外商而言實際較難切入，主因印度有高達三百多家第三方支付需要整合，但是安瑞 - KY (3664-TW) 印度就有兩百多家合作客戶，因此具備快速整合優勢。

大宇資看好印度市場發展，公司指出，印度遊戲市場自 2020 年快速成長，去年規模已達 30 億美元，且印度近幾年付費行為成熟，目前基礎付費率 15-18%，加上 14 億的龐大人口基數，將可望帶來一定營收貢獻。

大宇資目前遊戲本業營收 2 成，其他轉投資 8 成，隨著印度市場布局，未來將會帶動營收放量，遊戲營收可望提升，大宇資旗下包含安瑞、合正、紅陽、全達。