大宇資躍恐怖遊戲大廠 將開發電影《咒》遊戲

大宇資成為恐怖遊戲大廠 將開發電影《咒》遊戲（圖：大宇資）
大宇資成為恐怖遊戲大廠 將開發電影《咒》遊戲（圖：大宇資）

大宇資 (6111-TW) 今 (16) 日宣布，將與去年推出的知名恐怖電影《咒》合作，獲得 IP 授權，全力投入開發改編電影的恐怖遊戲，公司指出，將以《女鬼橋》成功經驗為基礎，除了電影場景呈現以外，還將開創新故事線，為《咒》IP 注入新生命。

被稱台灣史上最恐怖電影《咒》去年上映便創破億票房好成績，入圍第 59 屆金馬獎 13 項大獎，最終抱回最佳剪輯與最佳音效獎，獲譽為近年來恐怖神作，大宇資近年改編電影遊戲成績也顯著，去年《女鬼橋：開魂路》銷售獲得佳績。

大宇資表示，此次《咒》遊戲製作人張蓁元擁有 20 年遊戲產業經驗，參與《軒轅劍柒》、《女鬼橋：開魂路》開發，具備優異遊戲效能、技術層面或是美術設計能力。

張蓁元表示，恐怖遊戲的主軸，不光只是用畫面嚇人，重要的是說出一個「好故事」，以熟悉的台灣文化、民俗信仰堆疊恐怖氛圍，引領玩家進入全新敘事中，預計電影中「陳家莊」場景將會原汁原味呈現在玩家眼前，並將延伸為全新故事軸線。

遊戲《咒》也會接續電影帶給人的「氛圍恐懼」，主打電影式遊戲，《咒》導演柯孟融也期待此次合作。

大宇資已成為國內恐怖遊戲品牌，去年首次以改編電影的恐怖遊戲《女鬼橋：開魂路》創佳績，這回接下《咒》IP 授權，勢必將「台味恐怖遊戲」推向世界，同時旗下作品《女鬼橋》續作也將在今年底亮相。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+25.70%

$12,570

原投組報酬率

+19.35%

$11,935

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    jpp-KY

    5284

  • 20%

    亞洲藏壽司

    2754

  • 10%

    致新

    8081

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞