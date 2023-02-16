大宇資躍恐怖遊戲大廠 將開發電影《咒》遊戲

大宇資 (6111-TW) 今 (16) 日宣布，將與去年推出的知名恐怖電影《咒》合作，獲得 IP 授權，全力投入開發改編電影的恐怖遊戲，公司指出，將以《女鬼橋》成功經驗為基礎，除了電影場景呈現以外，還將開創新故事線，為《咒》IP 注入新生命。

被稱台灣史上最恐怖電影《咒》去年上映便創破億票房好成績，入圍第 59 屆金馬獎 13 項大獎，最終抱回最佳剪輯與最佳音效獎，獲譽為近年來恐怖神作，大宇資近年改編電影遊戲成績也顯著，去年《女鬼橋：開魂路》銷售獲得佳績。

大宇資表示，此次《咒》遊戲製作人張蓁元擁有 20 年遊戲產業經驗，參與《軒轅劍柒》、《女鬼橋：開魂路》開發，具備優異遊戲效能、技術層面或是美術設計能力。

張蓁元表示，恐怖遊戲的主軸，不光只是用畫面嚇人，重要的是說出一個「好故事」，以熟悉的台灣文化、民俗信仰堆疊恐怖氛圍，引領玩家進入全新敘事中，預計電影中「陳家莊」場景將會原汁原味呈現在玩家眼前，並將延伸為全新故事軸線。

遊戲《咒》也會接續電影帶給人的「氛圍恐懼」，主打電影式遊戲，《咒》導演柯孟融也期待此次合作。

大宇資已成為國內恐怖遊戲品牌，去年首次以改編電影的恐怖遊戲《女鬼橋：開魂路》創佳績，這回接下《咒》IP 授權，勢必將「台味恐怖遊戲」推向世界，同時旗下作品《女鬼橋》續作也將在今年底亮相。